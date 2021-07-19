Израиль вынужденно вводит ограничения на массовых мероприятиях

Израиль снова вводит ограничения на массовых мероприятиях. Изменения вступают в силу в среду, 21 июля. Об этом заявил премьер.

Принимать участие в свадьбах, бар-мицвах и других массовых активностях смогут только привитые, переболевшие, а также обладатели отрицательного теста ПЦР. Пока это только рекомендация, но граждан попросили отнестись к ней серьезно.

В стране практически молниеносно распространяется "индийский" штамм коронавируса. При этом около миллиона израильтян еще не привились. Их просят как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы без сбоев начать новый учебный год.

Именно образование, по словам правительства, пострадало от вируса больше всего в прошлом году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.