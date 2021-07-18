Столица Вьетнама переходит на более жесткий локдаун

18:00
Фото: AP Photo/Hau Dinh
С 19 июля столица Вьетнама город Ханой устанавливает более жесткую форму локдауна. Об этом сообщается на интернет-портале вьетнамского правительства.
Уточняется, что жители смогут покидать свои дома только для медицинских и других неотложных нужд, связанных с приобретением продуктов питания и лекарств, а также при чрезвычайных ситуациях.
"На работу могут ходить только сотрудники госучреждений и частных структур, обеспечивающих важнейшие функции, необходимые для жизни общества", – говорится в сообщении.
Временно закрываются все организации, деятельность которых не связана с обеспечением повседневной жизни и важнейшими производствами. Власти также призвали жителей Ханоя не выезжать из города без неотложной необходимости. Прибывшие в столицу теперь обязаны заполнять декларации о состоянии здоровья.
Ранее власти Тувы ввели новые ограничения в республике из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в условиях пандемии COVID-19. Так, в республике запрещены передвижения без производственной необходимости или неотложных нужд.
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