Власти Тувы ввели локдаун из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Власти Тувы ввели новые ограничения в республике из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в условиях пандемии COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в республике запрещены передвижения без производственной необходимости или неотложных нужд.

"Для детей в возрасте до 14 лет (включительно) нахождение и перемещение на улице допускается только в сопровождении взрослых", – уточняется в пресс-службе правительства Тувы.

Также приостановлена деятельность туристических организаций, организаций дополнительного образования, деятельность по бытовым услугам, розничная торговля непродовольственными товарами и организация конференций и выставок.

Кроме того, под запретом оказалась работа салонов красоты, бань, бассейнов, химчисток и других предприятий, которые оказывают бытовые услуги.

Ранее стало известно, что половина предпринимателей в России (51,5%) ждут повторного локдауна из-за пандемии коронавируса. 62,3% респондентов рассказали, что уже подготовились к такому развитию событий. Около трети (28%) представителей бизнеса уверены, что дистанционная работа в течение нескольких месяцев не нанесет ущерб компании.