Новости мира: шоу фейерверков прошло в Гонгонге

Знаменитое шоу фейерверков прошло в Гонгонге. Зрители увидели 32 тысяч залпов в честь лунного Нового года над гаванью Виктория. Культовое событие для всей Азии ежегодно собирает десятки тысяч туристов со всего мира.

В Эквадоре мощный сель едва не смыл небольшой город Алауси. Его потоки уносили с улиц все, что попадалось на пути. Напор не выдерживали даже крупные внедорожники. Горожане старались не выходить из домов. Те, кто оказался на улице, старались не приближаться реке из грязи и камней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.