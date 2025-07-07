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07 июля, 07:30

Общество

Виброплатформы для похудения стали новым трендом в Сети

Виброплатформы для похудения стали новым трендом в Сети

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В соцсетях активно начали распространяться объявления о виброплатформе, помогающей в борьбе с лишним весом и отеками. Однако врачи предупреждают, что избавиться можно в итоге от здоровья.

Как отмечают медики, постоянную вибрацию организм воспринимает как нагрузку и меняет режим работы сердечно-сосудистой системы. Таким образом, она изнашивается. Специалисты отмечают, что есть целый список противопоказаний и перед занятиями лучше проконсультироваться с врачом.

Терапевт Владимир Латий советует воздержаться от использования виброплатформы людям с заболеваниями сердца и сосудов, такими как гипертония, или после перенесенных инфарктов и инсультов. Также под запрет подпадают пациенты с камнями в почках либо в желчном пузыре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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