Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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09:15

В мире

Новости мира: сверчки облепили дома и дороги шести округов штата Невада

Новости мира: сверчки облепили дома и дороги шести округов штата Невада

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Насекомые облепили дома и дороги шести округов штата Невада. Это мормонские сверчки, подвид кузнечиков. Люди жалуются на неприятный запах и не выходят без надобности из домов. В период роения мормонские сверчки преодолевают многие километры, по пути уничтожая посевы и пожирая других насекомых.

В американском штате Оклахома выпал гигантский град. Последствия стихии снял известный в США охотник за торнадо Рид Тиммер. Ледяные шары, падавшие с неба, едва умещаются в ладонь. По словам очевидцев, размер градин достигал 13 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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