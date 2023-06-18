Новости мира: сверчки облепили дома и дороги шести округов штата Невада

Насекомые облепили дома и дороги шести округов штата Невада. Это мормонские сверчки, подвид кузнечиков. Люди жалуются на неприятный запах и не выходят без надобности из домов. В период роения мормонские сверчки преодолевают многие километры, по пути уничтожая посевы и пожирая других насекомых.

В американском штате Оклахома выпал гигантский град. Последствия стихии снял известный в США охотник за торнадо Рид Тиммер. Ледяные шары, падавшие с неба, едва умещаются в ладонь. По словам очевидцев, размер градин достигал 13 сантиметров.

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