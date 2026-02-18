Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 06:30

В мире

"Тюрьмы для похудения" начали набирать популярность в Китае

"Тюрьмы для похудения" начали набирать популярность в Китае

Новости мира: лавина сошла в Италии на курорте Курмайор

Новости мира: лифт с российскими туристами рухнул в отеле на Пхукете

Новости мира: стрельба произошла во время школьного хоккейного матча в США

Новости мира: на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа

Детеныш макаки по кличке Панч стал популярным в интернете

Новости мира: ежегодный карнавал стартовал в Рио-де-Жанейро

Новости мира: экс-президент США Обама признался, что верит в существование инопланетян

Новости мира: экипаж Crew Dragon с россиянином Федяевым перешел на борт МКС

В Сети завирусилась трогательная история макаки Панч из японского зоопарка

В Китае набирают популярность так называемые "тюрьмы для похудения". За 28 дней в лагере строгого режима участники добровольно платят более 100 тысяч рублей. Программа включает ранние подъемы, взвешивание дважды в день и многочасовые тренировки. Их продолжительность иногда достигает 12 часов в день.

Участники соблюдают строгий режим питания. Они живут в общих комнатах по несколько человек. Уехать из лагеря раньше срока нельзя. По данным местных СМИ, в стране уже более 1 тысячи таких лагерей. Интерес к ним вырос после того, как австралийский блогер показала результат. Она сбросила 6 килограммов за месяц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика