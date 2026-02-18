"Тюрьмы для похудения" начали набирать популярность в Китае

В Китае набирают популярность так называемые "тюрьмы для похудения". За 28 дней в лагере строгого режима участники добровольно платят более 100 тысяч рублей. Программа включает ранние подъемы, взвешивание дважды в день и многочасовые тренировки. Их продолжительность иногда достигает 12 часов в день.

Участники соблюдают строгий режим питания. Они живут в общих комнатах по несколько человек. Уехать из лагеря раньше срока нельзя. По данным местных СМИ, в стране уже более 1 тысячи таких лагерей. Интерес к ним вырос после того, как австралийский блогер показала результат. Она сбросила 6 килограммов за месяц.

