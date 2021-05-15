На Ухань обрушился смерчь

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На китайский Ухань обрушился небывалый смерч. В результате шесть человек погибли и более двухсот пострадали. Сообщается, что порывы ветра там превышали 20 метров в секунду. В результате из-за торнадо повреждены сотни домов, в частности обрушилась часть бараков для рабочих. Кроме того, по всему городу повалены деревья. В другой провинции от удара торнадо погибли 4 человека, более 150 ранены. Сейчас местные спасатели пытаются устранить последствия разгула стихии.
Новые проблемы обрушиваются и на Индию. У ее берегов в Аравийском море формируется тропический циклон. Из-за него Индию и часть Пакистана могут накрыть сильные ливни. Ожидается разрушительный ветер – до 55 метров в секунду. И это при том, что страна и без того в тяжелой ситуации из-за вспышки коронавируса. За последний месяц там зафиксировали больше 10 миллионов случаев. Больше всего от пандемии пострадал штат Махара-штра. А теперь, по прогнозам, именно он попадет под самый сильный удар шторма.
Новый прорыв в изучении космоса – китайский космический аппарат успешно сел на Марс. Об этом сообщают местные СМИ. Уточняется, что это первая миссия страны по исследованию Красной планеты. Корабль высадился в южной части равнины Утопия. При этом, как сообщается, задачи этой миссии – крайне амбициозные. В случае успеха ученые смогут получить ключ к разгадке происхождения Марса и всей Солнечной системы. Ну а главная цель – найти возможные признаки жизни на Красной планете, а также выяснить, сможет ли она в будущем стать пригодной для жизни людей.
В Колумбии из-за протестов страдает даже футбол. Матч Кубка Либертадорес пришлось несколько раз останавливать. Футболисты не могли дышать из-за слезоточивого газа, с помощью которого местная полиция разгоняла митингующих рядом со стадионов. Плакал даже хорошо нам знакомый Халк. Бывший нападающий питерского "Зенита" как раз играл за одну из команд. Протесты в Колумбии начались из-за налоговой реформы. И демонстрации там продолжаются, причем даже несмотря на то, что президент страны уже объявил, что налоги повышать не будут.
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