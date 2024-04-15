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15 апреля, 23:45

В мире

Новости мира: грузинские депутаты устроили драку в ходе рассмотрения законопроекта

Новости мира: грузинские депутаты устроили драку в ходе рассмотрения законопроекта

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В Калифорнии владелец одного из местных ювелирных магазинов показал, как постоять за себя. К нему ворвались воры, которые разбили молотками витрину и успели вытащить несколько дорогостоящих украшений.

Грузинские депутаты устроили драку в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах. Во время обсуждения оппозиционный депутат не выдержал и набросился на оппонента.

В Казахстане приняли закон о домашнем насилии. Такую меру решили ввести после скандала с участием бывшего министра экономики страны. Он избил свою жену в ресторане и оставил умирать, не вызвав скорую. Трагедия произошла в ноябре прошлого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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