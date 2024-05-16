"Коммерсант": власти обсуждают продажу сим-карт россиянам по биометрии

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ФСБ и Минцифры рассматривают три возможных варианта продажи сим-карт: сдача биометрии для покупки, продажа только в салонах связи, МФЦ и отделениях "Почты России", либо приобретение карты с помощью приложения "Госключ", где в электронной форме нужно подписать договор. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как указано в материале, планируется, что такой порядок ужесточения приобретения карт поспособствует в борьбе с серым рынком. Сейчас сим-карты можно купить в салонах, на сайтах операторов и у посредников, которые заключают договоры на продажу.

На последние приходится порядка 35% продаж, заявил эксперт Алексей Слукин. Источник газеты на рынке уточнил, что в зависимости от оператора речь идет о 40–70%.

В "МегаФоне" изданию сообщили об интенсивной дискуссии с властями на тему изменений правил продажи сим-карт. В "Вымпелкоме" утверждают, что требования по идентификации абонентов нужно повысить для россиян и иностранцев. Они считают, что это поможет в борьбе со схемами по оформлению сим-карт на российские паспорта. В МТС сообщили, что абонентам должны быть доступны разные способы подтверждения личности, а не только биометрия.

Источники издания считают, что если абонентов обяжут сдавать биометрию, расходы операторов вырастут. Также не получится полностью очистить рынок от серых сим-карт.

Ранее Минцифры предложило продавать сим-карты по биометрии иностранцам и людям без гражданства. Согласно предложенному законопроекту, заключить договор на услуги связи люди смогут только после регистрации в Единой биометрической системе.