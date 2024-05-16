Депутат Колунов предложил возродить умирающие деревни РФ

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В России необходимо создать механизм, при котором региональные власти будут рассылать уведомления владельцам покинутых деревенских домов с целью их сохранения. С этим предложением выступил депутат Госдумы Сергей Колунов, сообщает телеканал "360".

По данным телеканала, многие люди уезжают в центральную часть России, оставляя пустыми деревни на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Если владельцы покинутых домов не выразят претензии на имущество, региональные власти смогут его национализировать, восстановить и сдавать в аренду, подчеркнул Колунов. Кроме того, власти смогут поселить в дома нуждающихся на условиях ухода за участком и строением, а также своевременной оплаты ЖКУ.

Таким образом, деревни станут ухоженными. Населенные пункты оживут, и в них будет развиваться инфраструктура, уточнили на сайте телеканала.

В январе 2024 года правительство РФ увеличило размер государственной поддержки, предоставляемой регионам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий. Максимальный размер господдержки вырос с двух до трех миллионов рублей.