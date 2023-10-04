В России с 2025 года начнут развивать опорные сельские населенные пункты

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Министерство сельского хозяйства России с 2025 года начнет реализовывать проект по развитию опорных сельских населенных пунктов. Об этом заявила зампред правительства Виктория Абрамченко, выступая 4 октября на агропромышленной выставке "Золотая осень".

Сейчас подобных пунктов по всей стране уже выбрано около 1 800 штук. Комплексное развитие этих территорий предусматривает улучшение социальной, транспортной и инжиниринговой инфраструктуры, уточняет Абрамченко.

Ранее президент России поручил установить правила для создания планов развития опорных населенных пунктов. В Московской области в этом году уже выбрали 11 подобных пунктов, рассказывала пресс-служба областного Минсельхозпрода. Ими стали Луховицы, Волоколамск, Шатура, Талдом, Можайск, Истра, Зарайск и Руза, а также Серебряные Пруды, Лотошино, и Шаховская.

По итогам сезона с июля 2022 года по июль 2023 года Россия заняла второе место в мире по экспорту всех видов зерновых культур, отмечала замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. По ее словам, в прошлом сезоне Россия экспортировала рекордные 60 миллионов тонн зерна, в том числе 47 миллионов тонн пшеницы.

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