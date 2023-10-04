ООН спрогнозировала рост экономики РФ в этом году

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ООН внесла Россию в число государств G20, экономический рост которых может ускориться в 2023 году, следует из доклада на сайте Конференции организации по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Помимо РФ, в списке числятся Бразилия, Китай, Япония и Мексика. Согласно документу, от этих стран ожидается ускорение экономического роста со значительными колебаниями.

"Исходя из всех этих факторов, рост ВВП (России. – Прим. ред.), по прогнозам, составит 2,2 и 2% в 2023 и 2024 годах соответственно", – следует из доклада.

Ранее российский кабмин сообщил, что экономика РФ в 2024–2026 годах может расти в быстрых темпах, около 2,2–2,3% годовых. Правительство при составлении бюджета на ближайшие трехлетие опиралось на базовый прогноз развития страны, уточнил Михаил Мишустин.

До этого Владимир Путин заявил, что ситуация в РФ с экономической точки зрения устойчивая и сбалансированная.

Путин заявил, что Москва ощутимо опережает многие столицы мира