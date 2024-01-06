06 января, 10:23Экономика
Кабмин РФ увеличил размер господдержки на благоустройство сельских территорий
Фото: телеграм-канал "Правительство России"
Российское правительство увеличило размер господдержки, предоставляемой регионам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.
Отмечается, что постановление об увеличении объемов господдержки подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Согласно документу, максимальный размер господдержки, который может быть выделен на реализацию одного проекта благоустройства сельских территорий из федерального бюджета, увеличили с 2 до 3 миллионов рублей.
Помимо этого, минимальный размер субсидии, предоставляемой региону на мероприятия по благоустройству сельских территорий, вырос с 1 до 3 миллионов рублей.
В сообщении отметили, что подобное решение будет способствовать развитию инфраструктуры сельских территорий. Работа проходит в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной по поручению Владимира Путина в 2019 году.
Ранее в СМИ сообщалось, что действие льготной сельской ипотеки под 3% может распространиться на Московскую область. Подобную инициативу направили в правительство региона депутаты Госдумы.
До этого зампред правительства Виктория Абрамченко заявила, что министерство сельского хозяйства России с 2025 года начнет реализовывать проект по развитию опорных сельских населенных пунктов. Комплексное развитие этих территорий предусматривает улучшение социальной, транспортной и инжиниринговой инфраструктуры, уточняла она.
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