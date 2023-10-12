Льготная сельская ипотека под 3% может появиться в Подмосковье

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Действие льготной сельской ипотеки под 3% может распространиться на Московскую область. Подобную инициативу направили в правительство региона депутаты Госдумы, сообщает газета "Известия".

По словам члена комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, поводом для данной инициативы стали многочисленные обращения в парламент жителей Подмосковья. Он напомнил, что на сегодня эта программа действует на всех сельских территориях РФ, кроме Московской области.

Депутат сообщил, что суть подобного кредитования состоит в том, чтобы остановить вымирание деревень и создать достойные условия для развития жизни на селе. Колунов уверен, что инициатива будет поддержана.

По информации Минсельхоза России, в бюджете на текущий год на сельскую ипотеку выделено 19,6 миллиарда рублей.

Эксперты назвали распространение сельской ипотеки на Московскую область логичным шагом, так как порядка 22% жителей Подмосковья сосредоточены в сельской местности – почти 1,9 миллиона человек. При этом около 7% жителей заняты в сельском хозяйстве.

Замглавы ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяна Решетникова напомнила, что по сельской ипотеке можно купить дом от застройщика или вторичный дом от первого собственника. Если это физлицо, то возраст дома должен быть не более 5 лет, если юрлицо – не более 3 лет.

Кроме того, можно купить участок при условии привлечения подрядчика для строительства дома либо готовую квартиру в сельской местности от застройщика в домах до пяти этажей.

По мнению экспертов, сельская ипотека может стимулировать продажи в отдаленных районах Московской области: Сергиев Посад, Коломна, Электрогорск, Кашира, Дубна, Серпухов, Дмитров и Домодедово.

Помимо этого, данная инициатива также может благоприятно сказаться на рынке индивидуального жилищного строительства и сельскохозяйственной отрасли региона, что, в свою очередь, должно способствовать развитию конкуренции и снижению цен.

Ранее российский кабмин утвердил документ, устанавливающий более жесткие требования к банкам и организациям, которые предоставляют ипотечные займы.

До этого глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ фиксирует признаки перегрева российского рынка ипотечного кредитования. По ее словам, в этом контексте Банк России беспокоят два фактора: качество кредитов и их влияние на рынок жилья.

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