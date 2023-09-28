ЦБ РФ спрогнозировал замедление выдач ипотеки на "вторички" из-за повышения ставок

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Центральный банк РФ спрогнозировал, что вторичная ипотека может замедлиться после повышения ставок. Об этом рассказала руководитель департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

"Сейчас на фоне повышения ставок вторичная ипотека, наверное, замедлится в большей степени. Соответственно, цены вряд ли там будут расти быстрее, чем на первичном (рынке. – Прим. ред.)", – передает ТАСС ее слова.

Ранее исполняющий обязанности заммэра столицы Владимир Ефимов сообщил, что порядка 18,6 тысячи семейных ипотек оформили в Москве с января по июль текущего года. Это почти на треть больше, чем год назад.

Общая сумма выданных кредитов по данной программе составила 162,3 миллиарда рублей, что на 37,5% больше аналогичного показателя прошлого года.

До этого стало известно, что правительство РФ планирует выступить с предложением продлить программу семейной ипотеки после 1 июля 2024 года, когда ее действие должно завершиться.



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