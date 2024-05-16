Более миллиона человек приобрели продукты на ярмарках выходного дня в 2024 году

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Столичные ярмарки выходного дня в этом году посетили уже более миллиона человек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Жители столицы покупают здесь овощи, фрукты, мясо, рыбу и другие продукты. Всего в этом году продано 500 тонн различных товаров", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Он рассказал, что сейчас в столице расположены 56 таких площадок – круглогодичных и сезонных, они оборудованы во всех округах города. Немерюк также заявил, что по просьбам москвичей, с 17 мая меняется режим работы торговых площадок – теперь они будут открыты с 09:00 до 21:00.

На торговых площадках представлен ассортимент более чем из 40 регионов страны, спросом у горожан пользуются не только фрукты, овощи и ягоды, но и хлебобулочные и кондитерские изделия, авторские сыры, домашний творог и масло, мед с частных пасек.

В прошлом году ярмарки посетили свыше шести миллионов человек, купившие на них более 11,6 тысячи тонн продукции.

Ранее сообщалось, что на московских ярмарках выходного дня в первую неделю мая появилась свежая клубника. Самая ранняя российская клубника созревает в Крыму, вслед за ней поспевает кубанская.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что товары российских производителей составляют более 80% продуктов питания в рационе москвичей. По ее словам, спрос москвичей на молоко, сахар, подсолнечное масло и хлеб практически полностью удовлетворяют отечественные фермеры и предприятия.