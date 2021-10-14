На канарском острове Пальма открыли аэропорт. Несколько дней из-за огромных облаков пепла от извергающегося там вулкана лайнеры не могли ни сесть, ни взлететь. Но и сейчас местные власти призывают всех пользоваться воздушным транспортом только в крайнем случае, поскольку ситуация по-прежнему сложная.

Тем временем местные жители публикуют в соцсетях видео, на которых улицы засыпаны толстым слоем черного пепла.

Вулкан Кумбре-Вьеха проснулся 3 недели назад и, согласно прогнозам, извержение продлится еще несколько месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.