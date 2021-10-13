Минимум 4 человека погибли в результате нападения с луком в Норвегии – СМИ

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения неизвестного в норвежском городке Кунгсберг. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Verdens Gang.

Об инциденте стало известно в среду, 13 октября. Ранее сотрудник местной полиции Эйстен Ос заявил, что официальных сведений относительно количества убитых и раненых пока нет.

Нападавшего задержали. По данным местных СМИ, злоумышленник стрелял из лука.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в кампусе университета в Испании. Инцидент произошел в городе Лехона.