Новости мира: Хантера Байдена вызвали в суд по обвинению в незаконном хранении оружия

Хантер Байден вновь предстанет перед правоохранителями. Сына президента США вызвали в суд по обвинению в незаконном хранении оружия. Расследование продолжается шестой год, суть в том, что Хантер купил револьвер, заверив государство, что запрещенные вещества он не принимает и потому угрозы обществу не несет, однако эти слова оказались ложью. По трем статьям в сумме ему грозит 25 лет лишения свободы и штраф в полмиллиона долларов.

В Турции кортеж президента Реджепа Тайипа Эрдогана попал в смертельное ДТП. Следуя по рабочим делам из одной провинции в другую, машина охраны столкнулась с гражданской легковой машиной. Погиб полицейский, еще три человека пострадали. Сразу после этого, выступая на митинге, Эрдоган рассказал о случившимся и принес соболезнования семьям.

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