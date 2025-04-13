Новости мира: парад цветов завершается в Нидерландах

В Нидерландах завершается традиционный парад цветов. Автомобили и передвижные инсталляции проехали 42 километра. Для их украшения флористы использовали миллионы тюльпанов, роз, гиацинтов и других цветов. Движение колонны расписали по минутам. По пути к праздничному кортежу присоединялись музыканты, танцоры, акробаты. Мероприятие собирает тысячи туристов со всему миру каждый год и не оставляет никого равнодушным .

Леди Гага триумфально вернулась на сцену после 8-летнего перерыва к карьере. Дива стала одним из хедлайнеров фестиваля Coachella, а ее шоу назвали одним из лучших за всю его историю. Певица не просто исполнила свои культовые хиты, но и представила новые треки. Помимо мощного вокала и энергии, Гага поразила сменой образов, каждый из которых был продуман до мелочей.

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