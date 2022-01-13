Новости мира: принца Эндрю обвинили в изнасиловании

Сына королевы Великобритании Елизаветы II, принца Эндрю вызвали в американский суд по обвинениям в сексуальном насилии и педофилии. Их в адрес принца выдвинула американка Вирджиния Джуффре. По словам женщины, ее трижды принуждали к сексу с Эндрю. При этом ей тогда было всего 17 лет. Чем закончится судебное разбирательство пока сказать трудно, но на родине принца из-за скандала могут лишить титула Его Высочества.

А вот старший сын британской королевы, принц Чарльз, погрузился в мир искусства. В Гарнизонной часовне в Лондоне недавно открылась выставка, на которой представлены 76 акварелей кисти Чарльза. Это самая большая его экспозиция на сегодняшний день.На картинах изображены пейзажи, которые принц наблюдал во время путешествий. В частности, посетители выставки смогут насладиться видами Шотландского нагорья, Уэльса, Прованса и Танзании.

Канье Уэст не планирует ехать в Россию и встречаться с Владимиром Путиным. Официальный представитель знаменитого рэпера назвал сообщения об этом полностью сфабрикованными. О том, что Уэст собирается дать концерт в Москве и пригласить на него российского президента ранее рассказал стратегический советник рэпера Амир Садан. Сейчас на связь с журналистами он не выходит.

На Великой Китайской появился огромный цифровой экран. Его установил итальянский дом моды в преддверии китайского Нового года. На экран вывели поздравление с праздником на китайском языке. Сообщение было раскрашено в зеленый и оранжевый цвета – считается, что они приносят удачу. Стоимость проекта не уточняется.