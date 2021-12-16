В "Эрмитаже" в платье сестры Николая II нашли конфету возрастом 118 лет

Фото: Instagram.com/hermitage_museum

В "Эрмитаже" в ходе осмотра платья, которое принадлежало сестре императора Николая II, художник-реставратор Галина Федорова обнаружила конфету возрастом 118 лет. Об этом она рассказала на странице музея в Instagram.

"Когда я приводила в порядок это платье, я подняла один рукав – все замечательно, все сделала. <...> А второй рукав оказался зашит. Думаю, как же так? <...> Я сняла эту нитку, и мне на ладошку выпало нечто: что-то розоватое, неправильной формы. И почему-то – наверное древние инстинкты срабатывают – я это нечто лизнула. <...> Эта была конфета, помадка", – сказала реставратор.

Уточняется, что платье принадлежало великой княгине Ксении Александровне. Его она надевала на бал в Зимнем дворце в 1903 году. Предполагается, что во время мероприятия княгиня надкусила конфету, а затем спрятала в рукав, так как ее некуда было убрать.

Находке не присвоили инвентарный номер, однако поместили на хранение в отдельном контейнере рядом с платьем.

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