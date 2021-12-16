Бутылку с запиской 120-летней давности обнаружили в Ростове-на-Дону

Фото: instagram.com/komitetokn61

Бутылку с запиской и другими предметами 120-летней давности обнаружили в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте областного Комитета по охране объектов культурного наследия.

Находку сделали археологи местного общества "Наследие" и Института истории и международных отношений ЮФУ. Бутылка с посланием из прошлого была спрятана в центре города на углу улиц Чехова и Седова. Ее удалось достать после снятия края обочины дороги.

В бутылке находилась записка мещанина Ивана Смаркова. Кроме того, внутри были спрятаны гильзы, пуговицы, две монеты, лист отрывного календаря от 11 апреля 1901 года, выпуск газеты "Приазовский край" и сигареты табачной фабрики "В.И. Асмолов и Ко".

В ближайшее время историки планируют изучить судьбу ростовчанина, оставившего послание.

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