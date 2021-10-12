Торнадо обрушился на зерновое хранилище в американском Иллинойсе

Мощный торнадо обрушился на Иллинойс. Разваливающееся здание на кадрах, как рассказывает автор видео, – зерновое хранилище.

Вихрь сносил все вокруг и превращал это в щепки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.