В США появились временно восстанавливающие зрение глазные капли

В США появились глазные капли, которые на время восстанавливают зрение. Еще один способ – ночные линзы, которые надевают перед сном, чтобы роговица приняла нужное положение, и утром человек видит четко. Эффект обратим при прекращении использования, а сами линзы требуют особого ухода.

Глазные капли, разрешенные в США, предназначены для людей с дальнозоркостью и дают эффект до 10 часов. В России они не одобрены и за рубежом применяются в лечении глаукомы, а не для улучшения зрения. Медики советуют выбирать способ коррекции индивидуально и проводить любые процедуры под контролем специалистов.

