В Турции от наводнений пострадало 13 человек

13 человек пострадали в Турции в результате наводнений. Восьмерым все еще нужно лечение.

Потоп накрыл северные провинции страны. Мощные мутные потоки заливают первые этажи зданий, сносят машины. Некоторым жителям пришлось спасаться на крышах, они просят помощи.

В больнице города Айваджик начали эвакуацию пациентов. Как рассказал министр внутренних дел страны, для спасения людей используют вертолеты. В некоторых городах есть пропавшие без вести. По прогнозам синоптиков, дожди в ближайшие часы не прекратятся. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.