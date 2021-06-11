Новости мира: в Пуэрто-Рико произошел взрыв на электростанции

Взрыв на электростанции произошел в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане. После хлопка на распределительной подстанции вспыхнул пожар. Без электричества остались полмиллиона человек. Спасатели работают на месте. Причины аварии на электростанции пока неизвестны.

Девять человек погибли, еще восемь пострадали после обрушения пятиэтажки в Южной Корее. Здание упало во время сноса на оживленную улицу. Бетонные блоки завалили автобус, который находился на остановке рядом со строй площадкой. Жертв могло быть гораздо больше – рабочие незадолго до обрушения перекрыли пешеходную дорожку у здания.

Акция протеста в Афинах практически парализовала город на сутки. В центре сформировались большие заторы. Не работают метро, трамваи и троллейбусы. На линии не вышли электрички, в портах стоят суда. Местные каналы отказались от выпусков новостей. Греки массово выступают против поправок в закон о труде. Власти предлагают перейти на четырехдневку, но сделать длиннее рабочий день. А профсоюзы выступают за сохранение восьмичасовых смен в графике 5/2. Законопроект вынесут на голосование в парламент. Эксперты напоминают, что в Греции самый высокий уровень безработицы в Европе.

В Колумбии разыскивают более 80 человек, которые пропали во время протестов. Всего с начала демонстраций сообщалось о почти 600 пропавших. Массовые протесты и насилие со стороны полицейских продолжаются с конца апреля. За это время больше 2 тысяч человек пострадали во время стычек с силовиками и десятки человек погибли.

600 раз прозвонили колокола Вашингтонского кафедрального собора. По одному разу в память о каждой тысяче человек, скончавшихся в стране от коронавируса. В США число жертв вируса превысило 600 тысяч. Последний раз колокола собора звонили 15 декабря прошлого года. Тогда число жертв коронавируса достигло 300 тысяч. Всего за время пандемии в США выявлено более 33 миллионов случаев заражения COVID-19.