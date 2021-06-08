В Миннеаполисе прошли протесты после убийства афроамериканца сотрудниками полиции

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В Миннеаполисе четвертый день не прекращаются протесты. Там произошел новый инцидент с убийством темнокожего. Сотрудники полиции застрелили 32-летнего Уинстона Смита в ходе задержания. Его пытались арестовать за незаконное хранение оружия. Мужчина начал отстреливаться из машины. В ответ силовики тоже открыли огонь и смертельно ранили афроамериканца. В обществе снова, как и год назад после гибели Джорджа Флойда, вспыхнуло недовольство. Люди требуют справедливого расследования по делу об очередном убийстве.
По меньшей мере 14 человек погибли в Индии при пожаре на химзаводе. Еще несколько пропали без вести. Об этом сообщает пожарный департамент ближайшего города. По предварительной информации, здание загорелось из-за короткого замыкания.
В Канаде в провинции Онтарио мужчина сбил насмерть мусульманскую семью. Из 5 человек выжил только 9-летний ребенок. По мнению правоохранителей, причиной атаки была именно религиозная нетерпимость. Подозреваемого задержали на месте сразу после аварии. Им оказался 20-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей, ведется расследование по делу.
В Молдавии, где через месяц начнутся досрочные парламентские выборы, протестующие требуют увеличить количество избирательных участков за рубежом. Дело в том, что обширная молдавская диаспора живет за пределами страны. Демонстранты собрались у здания ЦИК и заблокировали дороги. Члены избиркома согласились пересмотреть свое решение. Сегодня на заседании они обсудят увеличение числа участков.
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