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Происшествия

05:49

Четырех человек достали живыми из-под завалов после обрушения на территории ТЭЦ в Тамбове

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четырех человек достали живыми из-под завалов после обрушения кровли и части стены на территории ТЭЦ в Тамбове. Об этом сообщил первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов в беседе с ТАСС.

Спикер объяснил, что сначала из-под завалов извлекли троих человек.

"Еще одного сейчас достаем, все живы", – подтвердил Иванов.

По данным МЧС, сообщение об обрушении поступило в дежурную часть в среду, 14 апреля, в 04:40.

"Обрушение крыши и части стены административного здания по адресу: город Тамбов, проезд Энергетиков", – уточнили в ведомстве.

13 апреля на Гоголевском бульваре в Москве произошло обрушение облицовки фасада одного из домов. Некоторым прохожим понадобилась медицинская помощь.

По факту случившегося прокуратура организовала проверку.

9 апреля в Москве трижды за сутки рушились фасады зданий. Последней отпала лепнина на Страстном бульваре, она рухнула прямо на тротуар.

Лепнина фасада дома рухнула на Страстном бульваре

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