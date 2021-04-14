Четырех человек достали живыми из-под завалов после обрушения на территории ТЭЦ в Тамбове

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четырех человек достали живыми из-под завалов после обрушения кровли и части стены на территории ТЭЦ в Тамбове. Об этом сообщил первый вице-губернатор Тамбовской области Олег Иванов в беседе с ТАСС.
Спикер объяснил, что сначала из-под завалов извлекли троих человек.
"Еще одного сейчас достаем, все живы", – подтвердил Иванов.
По данным МЧС, сообщение об обрушении поступило в дежурную часть в среду, 14 апреля, в 04:40.
"Обрушение крыши и части стены административного здания по адресу: город Тамбов, проезд Энергетиков", – уточнили в ведомстве.
13 апреля на Гоголевском бульваре в Москве произошло обрушение облицовки фасада одного из домов. Некоторым прохожим понадобилась медицинская помощь.
По факту случившегося прокуратура организовала проверку.
9 апреля в Москве трижды за сутки рушились фасады зданий. Последней отпала лепнина на Страстном бульваре, она рухнула прямо на тротуар.
Лепнина фасада дома рухнула на Страстном бульваре
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