СК возбудил дело после гибели троих детей при обрушении в доме под Воронежем

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после гибели троих детей в результате обрушения перекрытия в недостроенном доме в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", – говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно в четверг, 3 июня. Плита перекрытия обрушилась в недостроенном дачном доме в селе Копанище. Под завалами были обнаружены тела троих мальчиков в возрасте от 7 до 12 лет.