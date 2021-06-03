Трое детей погибли при обрушении плиты недостроенного дома под Воронежем

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Перекрытия обрушились в недостроенном дачном доме в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

"В селе Копанище произошло обрушение плиты перекрытия", – заявили в ведомстве.

Там уточнили, что на месте происшествия уже работают спасатели. В свою очередь, ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что под завалами обнаружили тела троих детей.

"Все мальчики в возрасте от 7 до 12 лет", – сказал источник.

Ранее на Гоголевском бульваре в Москве произошло обрушение облицовки фасада одного из домов. Некоторым прохожим понадобилась медицинская помощь. По факту случившегося прокуратура организовала проверку.