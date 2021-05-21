Власти опровергли данные об угрозе обрушения стены дома в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Информация об угрозе обрушения несущей стены здания на Новинском бульваре в Москве не соответствует действительности. Об этом сообщает тelegram-канал комплекса городского хозяйства.

Выявленные на фасаде дефекты – отслоение участка кирпичной облицовки, говорится в сообщении. К их восстановлению уже приступили городские службы.

Ранее в СМИ появились сообщения, что у дома № 15 на Новинском бульваре находится отряд МЧС, поскольку стена здания отделилась от несущих конструкций и грозит обрушением.

В середине мая прокуратура начала проверку по факту обрушения облицовки фасада на Тверской улице в Москве.