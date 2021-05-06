Прокуратура начала проверку после обрушения облицовки здания частного детсада в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП Москва и МО"

Столичная прокуратура начала проверку после обрушения части облицовки здания частного детского сада в Лефортове. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Лефортовская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с частичным обрушением облицовки фасада частного детского сада в ЖК "Лефортово парк" на улице Красноказарменной", – говорится в сообщении.

Сотрудникам ведомства предстоит установить обстоятельства и причины произошедшего, а также оценить, насколько добросовестно соблюдались правила эксплуатации объекта ответственными лицами.

Ранее сообщалось, что в недавно открытом кемеровском детском саду обрушился потолок в игровой комнате. В результате происшествия никто не пострадал, хотя в помещении находились дети и взрослые.