В Европе запретят использовать тканевые маски

В Европе запрещают использовать тканевые маски. Многие страны решили использовать только медицинские маски и респираторы. В крайнем случае – две медицинские маски, надетые одна на другую.

По мнению врачей, тканевая маска – это скорее аксессуар, чем средство защиты. У таких масок нет барьерных функций, а поры ткани видно и без микроскопа. Для штамма "Омикрон" небольшой отрезок хлопка не является преградой.

Кроме того, дезинфицируют бытовые тканевые маски только стиркой. Мало кто меняет их каждые 2–4 часа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.