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Экономика

Европейские столицы решили отказаться от рождественской иллюминации

Европейские столицы решили отказаться от рождественской иллюминации

Постпред США при ООН заявила, что Вашингтон продолжит помогать Киеву

Новости мира: в Греции митинги против роста цен переросли в потасовку с полицией

Эксперты рассказали, от чего вынуждены отказаться европейцы из-за кризиса

Новости часа: запасы бензина в США снизились до минимума с ноября 2014 года

В Йорке задержали мужчину, бросившего яйца в королевскую чету Великобритании

Протесты в Афинах переросли в столкновения с полицией

Новости часа: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Днепропетровска

Новости часа: в Киеве объявлена воздушная тревога

Американские СМИ начали поздравлять республиканцев с победой на выборах в конгресс США

Европейские столицы решили отказаться от рождественской иллюминации. В Лондоне на главной торговой улице подсветку решили выключать на ночь, хотя раньше она была круглосуточной.

В Швейцарии выпустили пособие по выживанию зимой. Власти активно готовят европейцев к наступлению холодов в связи с нехваткой российского газа.

Какие еще способы энергоэкономии используют в ЕС? И как местные жители готовятся к зиме? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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