Европейские столицы решили отказаться от рождественской иллюминации. В Лондоне на главной торговой улице подсветку решили выключать на ночь, хотя раньше она была круглосуточной.

В Швейцарии выпустили пособие по выживанию зимой. Власти активно готовят европейцев к наступлению холодов в связи с нехваткой российского газа.

Какие еще способы энергоэкономии используют в ЕС? И как местные жители готовятся к зиме? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.