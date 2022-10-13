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Экономика

Европейцам только предстоит осознать ущерб от повреждения "Северных потоков" – Песков

Европейцам только предстоит осознать ущерб от повреждения "Северных потоков" – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, будет ли европейская экономика конкурентной после ЧП на "Северных потоках". По его словам, неизвестно еще и то, сможет ли кто-то заменить отсутствующие в данный момент объемы российского газа.

Как отметил пресс-секретарь, последствия произошедшего в ЕС еще не осознали, им только предстоит это понять.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Позже Владимир Путин заявил, что Россия готова начать поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке газопровода "Северный поток – 2". Президент пояснил, что мощность уцелевшей нитки трубопровода равна 27,5 миллиарда кубометров в год, что составляет около 8% всего импорта в Европу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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