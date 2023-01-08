Новости мира: акция протеста в Тель-Авиве и митинг против роста цен в Париже

Несколько тысяч противников нового правительства Израиля провели акцию протеста в Тель-Авиве. Они выступили против юридической реформы. Суть изменений в ограничении полномочий Верховного суда по блокированию законов и решений правительства.

Французы выступили против роста цен. Многотысячную акцию в Париже организовали участники французского движения "Желтые жилеты". По словам демонстрантов, в стране сложилась крайне непростая ситуация для бедных.

32 человека пострадали в одном из отелей в Турции. На них обрушился подвесной потолок. Девятеро сейчас находятся в больнице. Инцидент произошел во время массового мероприятия.

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