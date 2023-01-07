Вечернее платье принцессы Дианы выставили на аукцион в Нью-Йорке

Фото: AP Photo/Herman Knippertz

Вечернее платье принцессы Дианы выставили на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте торгового дома.

Отмечается, что наряд был сшит в 1989 году британским кутюрье Виктором Эдельштейном.

Бархатное платье в стиле "Инфанта" темно-баклажанового цвета оценивается экспертами в 80–120 тысяч долларов.

Данное платье уже выставлялось на торги. Оно было продано на аукционе Christie's в 1997 году за месяц до гибели Дианы.

Ранее на аукционе было продано письмо принцессы Дианы с подписями принцев Уильяма и Гарри. В нем принцесса поблагодарила сержанта полиции Лондона Джорджа Пламба за организацию и сопровождение мотоциклетного шоу на дне рождения Уильяма.

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