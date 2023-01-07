Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Таиланда могут начать проверку сертификатов вакцинации у туристов 8 января, сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на департамент гражданской авиации (ДГА) страны, отвечающий за работу аэропортов.

"Речь может идти о проверке сертификатов авиакомпаниями в воскресенье перед вылетом рейсов, которые прибудут в Таиланд в понедельник", – сообщает издание.

Bangkok Post сообщает, что туристам необходимо будет предоставлять на стойке авиакомпании сертификат вакцинации минимум на две прививки двухкомпонентными вакцинами или одну прививку однокомпонентной вакциной, которые входят в список разрешенных для въезда вакцин. Прививки должны быть сделаны минимум за 14 дней до предполагаемого посещение Таиланда.

Издание уточняет, что новые ограничения вводятся из-за ожидаемого наплыва туристов из Китая.

Ранее сообщалось, что в Таиланде собираются вернуть антиковидные меры, отмененные в октябре. Все прибывающие в королевство должны будут иметь при себе документы о вакцинации от ковида как минимум двумя прививками.

Таиланд с 9 января вводит новые антиковидные правила для туристов





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