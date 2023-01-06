Спасатели эвакуировали 12 россиян из-за снежного заноса на трассе в Казахстане

Фото: gov.kz

Казахстанские спасатели эвакуировали 12 жителей России из-за снежного заноса на трассе. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС ВКО).

Из-за сильной непогоды проблемы с движением возникли на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница Российской Федерации.

"На помощь к ним прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высопроходимом автомобиле "ТРЭКОЛ", который пробился до места", – говорится в сообщении.

Среди эвакуированных граждан – двое детей. Людей временно разместили в гостинице города Шемонаиха. Для них организовали питание и обогрев.

Ранее стало известно, что минимум 34 человека погибли в результате снежной бури, обрушившейся на Соединенные Штаты. Многие жители оказались заблокированными в своих домах из-за снежных заносов. В большинстве домохозяйств и на предприятиях из-за непогоды нет электричества.

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