Угрозу техногенной ЧС объявили в Ялте из-за ливней

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Угрозу техногенной ЧС объявили в акватории порта Ялты. Там продолжается нанос грунта, скопившегося из-за ливней и шторма. Об этом сообщается на сайте правительства главы Крыма.

В соответствующем указе отмечается, что непогода представляет угрозу судоходству, а также может стать причиной затопления центра города.

В августе сообщалось, что на территории устричной фермы в поселке Новоозерном Сакского района на западном побережье Крыма пронесся смерч.

Пострадавших не было, при этом природное явление повредило пять автомобилей и кровлю производственного строения на площади 50 квадратных метров.

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