26 декабря, 21:55Регионы
Угрозу техногенной ЧС объявили в Ялте из-за ливней
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Угрозу техногенной ЧС объявили в акватории порта Ялты. Там продолжается нанос грунта, скопившегося из-за ливней и шторма. Об этом сообщается на сайте правительства главы Крыма.
В соответствующем указе отмечается, что непогода представляет угрозу судоходству, а также может стать причиной затопления центра города.
В августе сообщалось, что на территории устричной фермы в поселке Новоозерном Сакского района на западном побережье Крыма пронесся смерч.
Пострадавших не было, при этом природное явление повредило пять автомобилей и кровлю производственного строения на площади 50 квадратных метров.
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