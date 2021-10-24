Новости мира: в Колумбии задержали крупнейшего наркобарона

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В Колумбии задержали главаря крупнейшего наркокартеля страны Дайро Усугу. Он возглавлял преступную организацию "Клан залива". Президент Колумбии заявил, что этот удар по наркоторговле можно по значимости сравнить только с падением империи Пабло Эскобара.
Турция объявила персонами нон-грата послов десяти стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Феминистки объявили организаторов конкурса "Мисс Франция" в нарушении трудового законодательства. По их мнению, критерии кастинга носят сексистский характер, так как отбирать девушек по росту, семейному положению, эффектной внешности и фигуре – дискриминация.
Внешность Дэвида Бэкхема оценили в 150 миллионов фунтов стерлингов. Футболист получит деньги за то, что именно его выбрали лицом чемпионата мира по футболу. Мундиаль пройдёт в 2022 году в Катаре. Бэкхем будет получать по 15 миллионов в течение десяти лет, выполняя роль культурного посла этой страны.
В Бутане программа о вакцинации по знакам зодиака транслировалась по местному телевидению. И в течение недели там сделали прививки 90% населения.
И в Америке такая же история. В Солт-Лейк-Сити опубликовали в Twitter показатели вакцинации по знакам Зодиака. Инфографика показала, что местные Львы, скорее всего полностью вакцинируются. И, действительно - после этого хотя бы один укол вакцины получили 70% людей, родившихся под этим знаком. А вот самые скептичные Скорпионы - у них меньше всего шансов пройти полную вакцинацию. И правда - только 46% из них выбрали прививку.
Подробнее – в программе телеканала Москва 24.
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