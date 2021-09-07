Над Ла-Маншем пронесся метеор

Яркий и громкий метеор напугал англичан, живущих у Ла-Манша. Огромный огненный шар пролетел ночью над проливом, а потом взорвался в небе с оглушительным грохотом.

Явление зафиксировали несколько обсерваторий, а видео с регистраторов заполнили интернет. Судя по комментариям, многие пользователи были очень напуганы хлопками и взрывами, которое производило небесное тело.

При этом ученые всех успокоили. Метеор не причинил вреда землянам. Он вошел в атмосферу над Атлантическим океаном возле Бретани, пролетел над регионом и полностью сгорел над Ла-Маншем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.