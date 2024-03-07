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Новости

07 марта, 08:30

В мире

Новости мира: на неделе моды в Париже представили сумку, на 99% состоящую из воздуха

Новости мира: на неделе моды в Париже представили сумку, на 99% состоящую из воздуха

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На неделе моды в Париже показали практически невесомую сумку. Она на 99% состоит из воздуха, а на оставшийся 1% – из стекла. При этом весит такая сумка всего 33 грамма. Кремниевый аэрогель активно применяется в космической отрасли. Это самый легкий, но в то же время прочный материал в мире.

В Индонезии затопило часть острова Ява. Сильнейшие дожди привели к разливу реки. Многие местные жители оказались заперты в своих домах.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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