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05 апреля, 07:30

В мире

Новости мира: грузинские оппозиционеры выступили против закона об иноагентах

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В Грузии оппозиционные активисты выступили против закона об иноагентах. Соответствующий документ уже во второй раз внесла на рассмотрение местная правящая партия. В итоге обсуждение законопроекта в парламенте закончилось дракой, а к его стенам вечером 4 апреля пришли протестовать более сотни человек с плакатами.

Тем временем в Польше продолжаются протесты аграриев. Вместо массовых уличных акций и блокировки дорог местные фермеры начали приходить в офисы депутатов и сенаторов и предъявлять свои требования. В качестве аргументов они используют сено и навоз. Таким образом они добиваются введения пошлин для Украины, а также отмены европейских ограничений в рамках "зеленого курса".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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