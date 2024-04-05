Новости мира: грузинские оппозиционеры выступили против закона об иноагентах

В Грузии оппозиционные активисты выступили против закона об иноагентах. Соответствующий документ уже во второй раз внесла на рассмотрение местная правящая партия. В итоге обсуждение законопроекта в парламенте закончилось дракой, а к его стенам вечером 4 апреля пришли протестовать более сотни человек с плакатами.

Тем временем в Польше продолжаются протесты аграриев. Вместо массовых уличных акций и блокировки дорог местные фермеры начали приходить в офисы депутатов и сенаторов и предъявлять свои требования. В качестве аргументов они используют сено и навоз. Таким образом они добиваются введения пошлин для Украины, а также отмены европейских ограничений в рамках "зеленого курса".

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