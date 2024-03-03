Новости мира: в Красном море затонули 20 тонн токсичных удобрений

В Красном море затонули 20 тонн токсичных удобрений на борту британского сухогруза. Он был атакован хуситами.

По меньшей мере 90 человек погибли, почти 180 пострадали за минувшие сутки в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами в секторе Газа. Такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.

Снежная буря обрушилась на Калифорнию и Неваду. Из-за сильного ветра и плохой видимости перекрыты многие трассы. По словам синоптиков, в горах у озера Тахо может выпасть до 3 метров снега.

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