03 марта, 21:30В мире
Новости мира: в Красном море затонули 20 тонн токсичных удобрений
В Красном море затонули 20 тонн токсичных удобрений на борту британского сухогруза. Он был атакован хуситами.
По меньшей мере 90 человек погибли, почти 180 пострадали за минувшие сутки в результате бомбардировок и обстрелов израильскими силами в секторе Газа. Такие данные привело министерство здравоохранения палестинского анклава.
Снежная буря обрушилась на Калифорнию и Неваду. Из-за сильного ветра и плохой видимости перекрыты многие трассы. По словам синоптиков, в горах у озера Тахо может выпасть до 3 метров снега.
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