Новости мира: митинг в Амстердаме и антиковидные меры во Франции

Тысячи людей в Амстердаме вышли на митинг против антиковидных ограничений. Демонстрация быстро переросла в столкновения с полицией. В ход пошли дубинки и даже служебные собаки.

Во Франции усилили антиковидные меры – с 3 января детей от шести лет обязали носить маски в общественных местах, в том числе в кафе, транспорте, спортплощадках и вокзалах. Раньше это требовали только от подростков. В последние дни во Франции выявляются более 200 тысяч новых случаев ковида.

В Колумбии погибли по меньшей мере 20 человек. Они стали жертвами разборок враждующих группировок боевиков. Столкновения произошли на границе с Венесуэлой. Жители и власти региона просят президента вмешаться и прекратить насилие. Об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.