Задержан азербайджанский пограничник, застреливший троих сослуживцев в Карабахе

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В Азербайджане задержали пограничника, накануне застрелившего троих сослуживцев, сообщает РИА Новости.

3 января около 00:30 его нашли на территории села Малхелеф Лачинского района в Карабахе. Возбуждено уголовное дело, которое находится под контролем руководства генеральной прокуратуры. Продолжение расследования поручено следственному управлению военной прокуратуры.

Инцидент произошел 2 января около 18:00 часов на служебной территории отдельной пограничной дивизии "Губадлы". Сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу убил старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего сержанта Джалилзаде Амиля Фуар оглу и младшего сержанта Ибрагимова Рафаила Натиг оглу. После этого злоумышленник бросил оружие и скрылся с места происшествия.