Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за лавинной опасности

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Экстренное предупреждение объявили в Сочи из-за снежных лавин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

"С 1.01 – 3.01.2022 года в горах города Сочи выше 1500 метров лавиноопасно, – отмечается в сообщении.

Специалисты посоветовали местным жителям и отдыхающим воздержаться от прогулок в горах во время снегопада и непогоды.

Ранее пятеро военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) попали под сход лавины в Южной Осетии. Инцидент произошел на южной стороне портала Транскавказской магистрали.

Из-под завалов удалось оперативно достать троих пострадавших, однако один из них позже погиб. Во время поисковой операции был найден еще один погибший.